LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7 2-6 6-3 2-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro si avvicina ma non riesce a brekkare il canadese nel 4 set

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Arnaldi e Aliassime al Roland Garros 2025. Dopo un entusiasmante quarto set, il tennista azzurro lotta per strappare il servizio al canadese, mentre ogni punto diventa cruciale. Non perdere gli aggiornamenti sul match e sulla successiva sfida tra Cobolli e Cilic, in programma a partire dalle 11.00. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 ACE!!! 0-15 Risposta nei piedi aggressiva e punto Aliassime. 2-2 Tiene la battuta a quindici Arnaldi. 40-15 Errore di dritto Aliassime. 30-15 Prima vincente. 15-15 Sbaglia di rovescio Arnaldi. 15-0 Servizio e dritto. 2-1 Con la prima Aliassime. 2-3 Servizio vincente. Si salva il canadese. A-40 Con la prima però Aliassime. 40-40 C’è l’ottima risposta di rovescio e anche i vantaggi per Arnaldi! 40-30 Servzio e dritto del canadese. 2-2 Tiene la battuta a quindici Arnaldi. 40-15 Errore di dritto Aliassime... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7, 2-6, 6-3, 2-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro si avvicina ma non riesce a brekkare il canadese nel 4° set

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si parte dopo Sakkari; Roland Garros 2025 oggi: orari 27 maggio, ordine di gioco, tv, streaming; Cobolli-Cilic oggi, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming; Roland Garros 2025, il tabellone di doppio maschile: Bolelli/Vavassori accreditati della quarta testa di serie. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025 in DIRETTA: partita aperta a ogni pronostico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del Roland Garros 2025 che ... 🔗Si legge su oasport.it

Roland Garros LIVE Arnaldi-Auger Aliassime: la cronaca in diretta - Arnaldi ha ottenuto il secondo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 a Madrid, battuto da Novak Djokovic. Al Roland Garros il sanremese ha raggiunto gli ottavi nel 2024, sconfitto da ... 🔗Lo riporta sport.tiscali.it

Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, martedì 27 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, nel primo turno del Roland Garros. Il ligure ... 🔗Scrive oasport.it