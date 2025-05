LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7 2-6 5-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro tiene un game fondamentale nel 3 set

Segui in tempo reale l'emozionante match tra Arnaldi e Aliassime al Roland Garros 2025. Con il punteggio in equilibrio, l'azzurro si gioca un game fondamentale nel terzo set. Rimanete aggiornati sulle azioni salienti e sugli sviluppi di questo incontro, e non perdere il terzo match della giornata tra Cobolli e Cilic. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00) 40-40 AAAACCCEEEEEEE! 40-A Contropiede in rete dopo lo slice e chance del contro-break terrificante. 40-40 Purtroppo sbaglia dopo il servizio di rovescio Arnaldi. 40-30 Aggressivo il rovescio in risposta di Aliassime e punto diretto. 40-15 Non rispondeeeee di dritto sulla seconda Aliassime! 30-15 Sbagliaaaa l’attacco di dritto Aliassime. 15-15 Risposta aggressiva di Aliassime con il dritto e punto. 15-0 Lungoriga aggressiva di dritto di Arnaldi e punto. 5-3 Serve quindi per allungare la partita Arnaldi, nel senso che ha la chance di portarla al quarto... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7, 2-6, 5-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro tiene un game fondamentale nel 3° set

