Lite negli spogliatoi dopo la semifinale Primavera Figc apre una inchiesta su Zaniolo

Dopo la semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, un acceso diverbio negli spogliatoi ha attirato l'attenzione della FIGC, la quale ha avviato un'inchiesta sul comportamento di Nicolò Zaniolo. Questo episodio, avvenuto in un contesto già carico di tensione, solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti e sulle condotte dei giovani calciatori.

FIRENZE – Un episodio di forte tensione ha turbato il post-partita della semifinale del campionato Primavera, disputata tra Fiorentina e Roma, sollevando preoccupazioni per il comportamento dei giocatori e per la gestione del conflitto. La partita, già di per sé ad alta intensità, ha visto culminare la rivalità tra le due squadre in un episodio che ha gettato ombre sul fair play e sul rispetto reciproco. La procura della Figc, infatti, ha aperto un’inchiesta ufficiale per cercare di fare luce su quanto accaduto negli spogliatoi al termine della partita. Nel corso della partita, la Fiorentina ha avuto la meglio grazie alle reti di Di Rubino e Harder, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio giallorosso firmato da Graziani... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Follia Zaniolo, aggredisce due giocatori della Roma Primavera negli spogliatoi: cosa è successo; Follia Zaniolo, picchia due Primavera della Roma: “Ho agito male, ma nessuna aggressione”; Caos dopo Fiorentina-Roma Primavera: lite con Zaniolo negli spogliatoi, indaga la Figc; Gazzetta - Zaniolo e la rissa dopo Fiorentina-Roma Primavera: la Procura FIGC apre un'indagine, oggi gli interrogatori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Zaniolo chiede scusa: "Rissa negli spogliatoi? Sono stato provocato. Vi dico come è andata" - Nicolò Zaniolo chiede scusa dopo la lite che si è scatenata ieri negli spogliatoi della Roma Primavera, al termine della semifinale playoff con la Fiorentina. Sui social, il centrocampista viola si è ... 🔗Riporta msn.com

Follia Zaniolo, entra negli spogliatoi e picchia due Primavera della Roma dopo la partita con la Fiorentina - Un (per nulla) tranquillo post partita da paura. Semifinale del campionato Primavera. Fiorentina-Roma. In tribuna al Viola Park Nicolò Zaniolo. Ormai ex di entrambe. Che ha una serata di follia. Lite, ... 🔗Lo riporta msn.com

Zaniolo, rissa negli spogliatoi dopo Fiorentina-Roma Primavera: i comunicati delle società - Succede il caos al fischio finale della semifinale scudetto al Viola Park: il comunicato di condanna della Roma e la replica della Fiorentina ... 🔗Secondo laziopress.it

L'ALLENATORE GIUSTO PER LA NAZIONALE