Lite furibonda pusher colpisce con una bottigliata un tossicodipendente

Nel tardo pomeriggio del 27 maggio a Mogliano Veneto, una violenta lite tra un pusher e un tossicodipendente si è trasformata in una sanguinosa aggressione. Il conflitto, originato da questioni legate alla droga, ha visto il ferito colpito con una bottigliata in via Toti dal Monte, nei pressi della stazione ferroviaria, raccontando un episodio drammatico e purtroppo sempre più comune.

