L’ITALIA E’ TORNATA! Scaroni e Fortunato arrivano in parata a San Valentino Pellizzari illumina crollano Del Toro Tiberi e Ayuso

L'Italia celebra un trionfo storico al Giro d'Italia 2025, con Scaroni e Fortunato in parata a San Valentino e il Tifoso Pellizzari che illumina il percorso. Dopo una giornata difficile, caratterizzata da pioggia e un dislivello di quasi 5000 metri, finalmente il Tricolore sventola sul gradino più alto del podio, infrangendo il tabù di una vittoria azzurra tanto attesa.

Il tabù è infranto, arriva finalmente la vittoria azzurra al Giro d’Italia 2025: la sedicesima tappa è quella giusta per vedere il Tricolore sul gradino più alto del podio. Una giornata incredibile, battuta dalla pioggia nella prima parte e con quasi 5000 metri di dislivello: a trionfare sul traguardo di San Valentino (Brentonico) è Christian Scaroni che supera di centimetri il compagno di squadra Lorenzo Fortunato in un arrivo da sogno. Resta in Maglia Rosa, nonostante grandi difficoltà, Isaac del Toro. Gran battaglia sotto la pioggia (non sono mancate le cadute) nella prima fase di gara. Di forza si è formata una fuga di ventitré uomini: Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike), Darren Rafferty (EF Education – EasyPost), Xabier Mikel Azparren (Q36... 🔗 Leggi su Oasport.it