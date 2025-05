L’Italia allarga il fronte dei ribelli per smontare l’impalcatura verde

L'Italia, unita a Grecia e 15 altri Paesi, intensifica la sua opposizione alle politiche verdi dell'UE, contestando l'accorpamento dei fondi PAC nel prossimo bilancio. Mentre i trattori tornano in piazza, l'Austria attacca la legge Natura e l'Emilia-Romagna prepara un ricorso contro un mega impianto eolico. Questo articolo esplora le crescenti tensioni tra i ribelli europei e le istituzioni comunitarie.

Mentre i trattori tornano a marciare per contestare i dogmi Ue, Roma si oppone all’accorpamento dei fondi Pac nel prossimo bilancio. Con lei ci sono la Grecia e altri 15 Paesi. L’Austria va all’attacco della legge Natura.. Pronto il ricorso dell’Emilia-Romagna contro il mega impianto eolico che la Toscana vuole piazzare al confine. Fdi: «Perché Giani non lo costruisce fuori Firenze?».. Lo speciale contiene due articoli.... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Italia allarga il fronte dei ribelli per smontare l’impalcatura verde

Se ne parla anche su altri siti

Si allarga il fronte contro la missione a Kabul - E poi, durissimo contro i dirigenti dell’Unione: «Per molti in Italia, essere pacifisti significa ... Poi, fra gli applausi, l’ultima benedizione ai ribelli: «Per fortuna questa ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it

Migranti, l’Italia allarga il fronte di chi vuole superare Dublino - La presidenza di turno austriaca entrante è invitata a continuare col lavoro». L'Italia ha anche chiesto e ottenuto che nella nuova bozza del Comunicato finale del Consiglio di giovedì si ... 🔗Da ilsole24ore.com

L’Italia dà un miliardo e mezzo di dollari ai ribelli libici - L’Italia è in prima linea negli aiuti ai ribelli libici. Non è una novità assoluta, ma oggi è stata sancita dal ministro degli Esteri Franco Frattini. Durante la riunione del Gruppo di ... 🔗Come scrive linkiesta.it

Siria: Le Figaro gruppi di ribelli addestrati dagli Stati Uniti