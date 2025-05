Liste d’attesa e servizi digitali Asp e sindacati a confronto per migliorare l’accesso alle cure

Nell'ultima riunione del Tavolo provinciale permanente della Salute di Catania, si è discusso di temi cruciali per migliorare l'accesso alle cure. La riduzione delle liste d'attesa, l'implementazione dei servizi digitali e la tutela della disabilità sono stati al centro del confronto tra Asp e sindacati, evidenziando l'importanza di unire forze per garantire un sistema sanitario più efficiente e inclusivo.

Servizi territoriali, liste d’attesa, digitalizzazione e tutela della disabilità: sono stati questi i principali temi affrontati nel corso dell’ultima riunione del Tavolo provinciale permanente della Salute, svoltasi nei giorni scorsi presso la direzione generale dell’Asp di Catania. Il tavolo... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Liste d’attesa e servizi digitali, Asp e sindacati a confronto per migliorare l’accesso alle cure

