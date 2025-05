L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi in difficoltà | Soffro non dormo non riesco a vivere

Mario Adinolfi, naufrago de L'Isola dei Famosi, condivide le sue difficoltà fisiche e mentali dopo il trasferimento su Playa Dos. In un contesto di sfide sempre più dure e con l'edizione segnata da ritiri, la terza puntata ha messo in luce il suo sofferenza e il malessere che lo accompagna in questa esperienza. "Soffro, non dormo, non riesco a vivere", ha confessato il concorrente.

Il naufrago confessa le sue difficoltà fisiche e mentali dopo il trasferimento del gruppo su Playa Dos, dove le condizioni di vita sono più dure. Nella terza puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì scorso, a causa dei numerosi ritiri che stanno caratterizzando questa edizione, i gruppi degli Over 40 e dei Giovani sono stati unificati e trasferiti a Playa Dos. Questa nuova spiaggia, rispetto alla precedente Playa Uva, è molto più esposta al vento, che sta mettendo a dura prova la resistenza dei naufraghi, in particolare quella del 'privilegiato' Mario Adinolfi, come lui stesso ha raccontato alle telecamere del programma... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi in difficoltà: “Soffro, non dormo, non riesco a vivere”

Su questo argomento da altre fonti

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi la spara grossa: bufera per la frase choc sulle donne; L'Isola dei Famosi fa una concessione a Mario Adinolfi, il naufrago assiste alla Santa Messa: Un grande regalo; Isola dei famosi, Mario Adinolfi si scontra duramente con Chiara e Teresanna; Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi, la moglie Silvia Pardolesi: «Avevo paura per lui, ma sta resistendo. Da L. 🔗Cosa riportano altre fonti

Isola dei Famosi, scoppia tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese: "Attacchi chi non c'è, è il tuo stile da vigliacca" - All'Isola dei Famosi, continuano le tensioni tra i giovani e i Senatori. 🔗Segnala comingsoon.it

Isola, le difficoltà di Mario Adinolfi: “Il vento mi fa diventare matto, non posso più nuotare ed essere leggero” - Dopo il 'trasloco' da Playa Uva e Playa Dos all'Isola dei Famosi, Mario Adinofli ha lamentato alcune difficoltà, tra cui il forte vento e il poco spazio ... 🔗Si legge su fanpage.it

L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi in difficoltà: “Soffro, non dormo, non riesco a vivere” - Nella terza puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì scorso, a causa dei numerosi ritiri che stanno caratterizzando questa edizione, i gruppi degli Over 40 e dei Giovani sono stati unif ... 🔗Riporta msn.com

L'isola dei Famosi - Mario Adinolfi e il Papa Quiz