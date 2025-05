L’Isola dei Famosi acceso scontro Teresanna scoppia in lacrime

Nel ruolo di protagonisti dell'Isola dei Famosi, i naufraghi Mario, Chiara e Teresanna hanno dato vita a una scena di intensa tensione che ha portato Teresanna a scoppiare in lacrime. Il recente daytime ha svelato dettagli su questa accesa discussione, con Adinolfi che esprime il proprio disappunto: “Uno non si può attaccare a Dino perché non c’è”. Scopriamo cosa è realmente accaduto in Honduras.

L’Isola dei Famosi, nuovo scontro tra tre naufraghi: ecco cos’è accaduto nelle ultime ore in Honduras. L’Isola dei Famosi, nel corso del nuovo daytime è avvenuto un nuovo scontro tra Mario, Chiara e Teresanna. Il naufrago Adinolfi è sbottato: “Uno non si può attaccare a Dino perché non c’è. Quelli sono i giochi insopportabili che fai. Attacchi chi non c’è, è il tuo stile, attaccare alle spalle chi non c’è. È lo stile dei vigliacchi. Capisco chi fa un calcolo perché conosco i meccanismi del gioco, di ottenere in questa maniera molta visibilità, molta attenzione, molto poter fare parlare di sé. Ti qualifichi quando usi una ragazzina come scudiero perché se no sei sola”... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, acceso scontro. Teresanna scoppia in lacrime

