L’ipospadia può portare a problemi di sterilità?

L'ipospadia è una condizione congenita che può influenzare la salute riproduttiva maschile. In questo articolo, esploreremo come questa anomalia anatomica, in combinazione con fattori come l'età, possa contribuire a problemi di fertilità. Un caso di un uomo di 42 anni, in cerca di un secondo figlio, ci fornirà spunti per comprendere meglio questa situazione e le possibili implicazioni.

Salve dottore. Sono uomo di 42 anni e sto cercando con mia moglie il secondo figlio. Il primo ha tre anni ed è arrivato dopo diversi tentativi. Il mio pene soffre di ipospadia suppongo lieve: il meato è posizionato non sulla punta del glande ma leggermente sotto! Può questa cosa, insieme all'età, portare a problemi di fertilità? Da adolescente un urologo mi disse che la malformazione era minima, ma non so che pensare! La ringrazio.

