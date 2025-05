l ipocrisia dietro gli aiuti umanitari per gaza si dimette il coordinatore wood

Jake Wood, ex marine e fondatore di Team Rubicon, si è dimesso dopo soli due mesi dalla guida della Gaza Humanitarian Foundation (GHF). La sua decisione è scaturita da un’accusa diretta: l’impossibilità di attuare un piano di aiuti che rispetti i principi di umanità, suscitando interrogativi sull'efficacia e l'integrità degli aiuti umanitari nella regione.

Jake Wood, ex marine statunitense e fondatore di Team Rubicon, si è dimesso dalla guida della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dopo appena due mesi di incarico. La sua motivazione è un'accusa formale, precisa e pesante: è impossibile attuare il piano di aiuti "rispettando i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza". Tradotto: la GHF non è un ente umanitario, è un'operazione politica mascherata. Nata a febbraio con l'appoggio esplicito di Israele e Stati Uniti, la GHF doveva distribuire aiuti a Gaza "aggirando Hamas", ma di fatto ha aggirato anche le agenzie ONU, in primis l'UNRWA, bollata da tempo da Israele come nemica...