L' intervento del presidente di Confindustria Orsini all' assemblea di Bologna

Oggi si tiene a Bologna l'assemblea generale di Confindustria. In apertura dei lavori, il presidente Emanuele Orsini ha presentato la sua relazione annuale, delineando la sua visione per il futuro dell'industria italiana. In un contesto globale segnato da conflitti militari e guerre commerciali, Orsini ha sottolineato la necessità di un'unità nazionale e di una strategia industriale solida per affrontare l'incertezza economica. Orsini ha evidenziato il rischio concreto di deindustrializzazione in Europa e in Italia, aggravato da un pregiudizio anti-industriale e dalla guerra dei dazi. Ha proposto un Piano Industriale Straordinario per rilanciare l'economia europea e nazionale, basato su tre principi cardine: rispetto dell'identità e del ruolo delle imprese, dialogo come metodo di composizione dei bisogni e unità nel portare avanti soluzioni con uno sguardo lungo sul futuro...