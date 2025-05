L’Inter Primavera batte il Sassuolo ai rigori | è finale Playoff scudetto!

L'Inter Primavera conquista l'accesso alla finale dei Playoff scudetto superando il Sassuolo ai rigori dopo un avvincente pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari. In una sfida intensa e combattuta, i nerazzurri si dimostrano più freddi dagli undici metri, conquistando così un posto nell'atto finale della competizione.

Dopo l’1-1 nei novanta minuti regolamentari, Inter-Sassuolo Primavera si protrae ai calci di rigore. Sono i nerazzurri a strappare il pass: sarà finale Playoff scudetto! IN FINALE – Non bastano novanta minuti per decretare la finalista dei Playoff scudetto: Inter-Sassuolo Primavera si protrae ai calci di rigore. Il primo a partire dal dischetto è Berenbruch, che non sbaglia di fronte a Scacchetti. Risponde Knezovic, che per la seconda volta in partita si ritrova uno contro uno con Calligaris. Questa volta il portiere nerazzurro non riesce ad imporsi e i neroverdi pareggiano. Tocca a Bovo, che con freddezza va a segno... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter Primavera batte il Sassuolo ai rigori: è finale Playoff scudetto!

COCCHI PER LA VITTORIA ?? | SASSUOLO 0-1 INTER | HIGHLIGHTS UNDER 20 | PRIMAVERA 1 2024/25 ????