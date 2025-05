L' Intelligenza artificiale fa chiudere Pocket e Fakespot

Mozilla annuncia la chiusura di Pocket e Fakespot, due strumenti molto apprezzati dagli utenti. Pocket, utile per salvare articoli e pagine web, terminerà il suo servizio l'8 luglio 2025. La decisione deriva dalla volontà di Mozilla di riorientare le proprie risorse verso progetti più allineati con la sua missione, sollevando interrogativi sul futuro delle applicazioni legate all'intelligenza artificiale.

AGI - Mozilla chiuderà Pocket, il pratico strumento utilizzato da tantissimi utenti per salvare articoli e pagine web da leggere in un secondo momento. Smetterà di funzionare l'8 luglio 2025, in quanto Mozilla ha deciso di concentrare le proprie “risorse su progetti che si allineano meglio con le abitudini di navigazione e le esigenze online degli utenti”. Insomma, con l'intelligenza artificiale non c'è posto per un tool del genere. Dopo la chiusura, sarà possibile esportare i contenuti salvati solo fino all'8 ottobre 2025, data in cui Mozilla eliminerà definitivamente tutti i dati degli utenti... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Intelligenza artificiale fa "chiudere" Pocket e Fakespot

