L’Intelligenza Artificiale crea nuovi e intelligentissimi peptidi anti-età

Tanti laboratori di ricerca scientifica e cosmetologica indipendenti o legati ai grandi marchi della bellezza e della dermatologia, non arrestano un attimo la loro analisi. Alla scoperta di nuovi principi attivi che possano essere ottimi alleati per la pelle, nel suo processo di invecchiamento. Ora, una nuova “amica” promette di portare significative novità e consistenti aiuti in termini di ricerca e scoperta. Si tratta dell’ Intelligenza Artificiale. Senza nulla togliere al merito che i ricercatori sul campo hanno in questo settore, arriva dall’AI la possibilità di creare nuovi principi attivi... 🔗 Leggi su Amica.it