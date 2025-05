L’iniziativa Camilli alla società | La Robur potrebbe interessarmi

Piero Camilli, imprenditore con una lunga carriera nel settore calcistico, apre a un possibile interesse per la Robur Siena. In un'intervista a Radiosienatv, riflette su esperienze passate e fattori che potrebbero influenzare il suo ritorno nel club, citando controversie precedenti e questioni politiche come elementi rilevanti. Scopriamo le sue dichiarazioni e i dettagli di un potenziale riavvicinamento.

"In via ipotetica il Siena potrebbe interessarmi. L’interesse c’era già 5-6 anni fa, quando successe quel caos con la Durio. Se fu per motivi politici? Forse stavo antipatico, facciamola semplice". A parlare, a Radiosienatv, l’imprenditore Piero Camilli, in passato impegnato nel mondo del calcio e più volte, negli anni, accostato alla Balzana, tra la voglia, spesso dicharata, di mollare il pallone, e quella, mai veramente sopita, di ricominciare. Proprio nel periodo della dirigenza Durio, era il 2017, Camilli su La Nazione, commentò il calcio sulle lastre. ". Lì la gente dovrebbe rendersi conto che non c’è più il Monte, che i tempi sono cambiati... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’iniziativa. Camilli alla società: "La Robur potrebbe interessarmi»

