L’indagine della procura Autopsia non necessaria La ruspa al setaccio

In seguito a un tragico incidente, la procura ha deciso che non sarà necessaria alcuna autopsia, considerando la gravità della vicenda. Con il nulla osta per i funerali in arrivo, si concentreranno ora gli accertamenti tecnici sul mezzo coinvolto, che è stato immediatamente posto sotto sequestro per analizzare componenti cruciali come i freni e altri aspetti pertinenti all'incidente.

Non occorrerà nessuna autopsia. Del resto l’evento è stato talmente traumatico da non lasciare spiragli a cause di morte alternative. Una volta partito il nulla osta ai funerali, i prossimi accertamenti tecnici della procura saranno dunque sul mezzo, da subito posto sotto sequestro: freni, segnalatori acustici, dotazioni di sicurezza e quant’altro della ruspa con la quale sabato mattina sul bagnasciuga di Pinarella, il 54enne Lerry Gnoli di Montaletto ha travolto e ucciso sul colpo la turista vicentina di 66 anni Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione. L’uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo nell’ambito delle indagini dei carabinieri coordinate dal pm Lucrezia Ciriello... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’indagine della procura. Autopsia non necessaria. La ruspa al setaccio

