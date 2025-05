l incredibile ruolo delle donne nell esercito ucraino

L'articolo esplora il fondamentale ruolo delle donne nell'esercito ucraino, affrontando anche l'importante decisione della Danimarca di estendere la leva obbligatoria alle donne, a partire dal 2026. Questo passo, che colloca Copenaghen tra i pionieri scandinavi della coscrizione di genere, mira a fortificare le forze armate e promuovere la parità tra uomini e donne, un tema cruciale nelle attuali dinamiche militari europee.

Dal 2026 la Danimarca introdurrà la leva obbligatoria anche per le donne, e sarà il terzo Paese scandinavo in cui la coscrizione si estende al genere femminile. In questo modo, Copenaghen vuole rafforzare l'esercito e promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne. In media, negli eserciti dei Paesi europei il numero di donne si aggira intorno al dodici per cento – ad esempio in Italia siamo all'otto per cento, quello della Gran Bretagna è dell'11,9 per cento, 13,6 per cento per l'esercito tedesco, 16,15 per cento per quello francese e venti per cento per la Norvegia. In molti Paesi si continua a sostenere la presenza femminile nell'esercito, garantendo loro formalmente la parità di diritti, salari e possibilità di carriera...