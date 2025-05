L’incredibile record di Kami Rita lo sherpa che ha domato l’Everest per 31 volte

Kami Rita, il celebre sherpa nepalese, ha scritto una pagina indelebile nella storia dell'alpinismo, conquistando per ben 31 volte la vetta dell’Everest. Dal suo primo exploit nel 1994, ha affrontato ogni sfida, diventando un simbolo di resilienza e dedizione. Questa incredibile impresa, realizzata il 27 maggio 2025, testimonia non solo il suo talento, ma anche la straordinaria connessione con la montagna più alta del mondo.

Roma, 27 maggio 2025 – Arrivare in cima all’ Everest, sulla vetta del mondo a 8.849 metri. Prendersela nel 1994, e poi ancora. Praticamente tutti gli anni. Fino a oggi, quando per la 31esima volta si è spinto fin lassù, dove a malapena osano le nuvole. Un record che l’alpinista nepalase Kami Rita, 55 anni, detiene e sbriciola di anno in anno, alla guida delle spedizioni che tentano l’assalto alla vetta. Numeri che gli sono valsi il soprannome di “Uomo dell’Everest”. Lo sherpa più ‘vicino’, in termini di primato, è il celebre Pasang Dawa che nel secolo scorso è salito agli 8.849 metri per 29 volte... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’incredibile record di Kami Rita, lo sherpa che ha domato l’Everest per 31 volte

