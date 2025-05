L' incontro tra De Laurentiis e Conte è durato tre ore Sky | Le parti si prenderanno altro tempo per riflettere

Un incontro di tre ore tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte ha avuto luogo a Roma, focalizzandosi sul futuro del tecnico. Nonostante le lunghe discussioni, le parti decidono di prendersi ulteriore tempo per riflettere, lasciando aperte le porte a possibili sviluppi. L'auto con Conte, la moglie Elisabetta e i dirigenti azzurri ha lasciato l'abitazione del presidente prima delle 17.

È durato circa tre ore l'incontro a Roma, presso l'abitazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, tra Antonio Conte e i vertici dirigenziali azzurri per parlare del suo futuro. Prima delle 17, l'auto con a bordo il tecnico e la moglie Elisabetta, il ds Manna ed il vicepresidente... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - L'incontro tra De Laurentiis e Conte è durato tre ore, Sky: "Le parti si prenderanno altro tempo per riflettere"

