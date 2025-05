Limiti di velocità da oggi ti multano anche se li rispetti | La nuova Legge è stata confermata | paghi 5 000€ e ti stai anche zitto

Con l'arrivo della bella stagione e il desiderio di viaggiare, è fondamentale conoscere le nuove norme sulla circolazione. Con la recente legge che prevede multe anche per chi rispetta i limiti di velocità, i conducenti devono prestare attenzione alle eccezioni nel codice stradale, specialmente all'estero. Un errore può costare caro: 5.000 euro e silenzio. Scopri come muoverti in sicurezza durante le tue vacanze estive.

Non basta seguire le regole per evitare le multe, bisogna conoscere le eccezioni nel codice stradale anche all'estero. L'arrivo dell'estate coincide spesso con la voglia di mettersi in viaggio e scoprire nuove destinazioni, magari noleggiando un'auto per esplorare a fondo i luoghi visitati. Tuttavia, guidare all'estero può riservare sorprese, soprattutto quando si tratta di normative locali. Ogni Paese ha regole proprie per garantire la sicurezza sulle strade, e spesso queste possono apparire insolite o perfino bizzarre agli occhi dei turisti. Ignorarle può costare caro, con multe salate o addirittura sanzioni più gravi...

