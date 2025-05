Liliana Resinovich Visintin | Non ho nulla a che vedere con la sua morte

Sebastiano Visintin, 73 anni, ex fotografo, dichiara la sua innocenza in merito alla morte della moglie Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e rinvenuta senza vita nel gennaio 2022. Visintin, accusato di omicidio, mette in discussione le prove e ribadisce la sua estraneità ai fatti, mentre le indagini continuano a far luce sulle circostanze della tragedia.

Ribadisce la sua innocenza Sebastiano Visintin, 73 anni, fotografo in pensione, accusato di aver ucciso a Trieste la moglie Liliana Resinovich, scomparsa a 63 anni nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita nei primi giorni del 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. Le indagini a carico dell'uomo proseguono: sequestrati altri 3 coltelli... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Liliana Resinovich, Visintin: "Non ho nulla a che vedere con la sua morte"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Liliana Resinovich, Visintin rompe il silenzio: Non ho nulla a che vedere con la sua morte; Visintin respinge le accuse: Non ho niente a che fare con la morte di Liliana; Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin non parla ma Sterpin lo accusa: «Non credo sia stato lui, ma sa chi l'ha uccisa; Sebastiano Visintin torna a Trieste e rompe il silenzio: «Non ho ucciso mia moglie Liliana Resinovich, vivo un. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Liliana Resinovich, Visintin rompe il silenzio: "Non ho nulla a che vedere con la sua morte" - "Non non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 1995". Lo ha detto in un'intervista ... 🔗Da msn.com

Resinovich, il marito Visintin: «Vivo un dramma da 3 anni ma, come dicevo a Liliana, la vita è bella. Non ho nulla a che fare con la sua morte» - «Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente, e sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 1995». Lo ... 🔗Riporta msn.com

Sebastiano Visintin: «Non ho ucciso mia moglie Liliana Resinovich, vivo un dramma da tre anni ma la vita è bella» - Sebastiano Visintin è accusato dalla Procura di Trieste di aver aggredito la moglie Liliana Resinovich e di averla uccisa, il 14 dicembre 2021, nel parco dell'ex ... 🔗Segnala msn.com

Chi ha ucciso Liliana Resinovich? Il confronto Visintin-Sterpin - Porta a porta 04/03/2025