Liguria crocevia strategico per le mafie la Dia | Favori in cambio di voti

La Liguria, con il suo snodo portuale e la posizione geografica privilegiata, si conferma un crocevia strategico per le mafie. La relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia evidenzia come Genova e l'intera regione siano diventate punti chiave per i traffici della criminalità organizzata, rivelando legami inquietanti tra mafie e politica, con il scambio di favori in cambio di voti.

La Liguria, con il suo sistema portuale e la posizione geografica strategica, è sempre più centrale nei traffici della criminalità organizzata. È quanto emerge dalla relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, secondo cui Genova e l’intera Regione costituiscono un nodo logistico... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "Liguria crocevia strategico per le mafie", la Dia: "Favori in cambio di voti"

Cosa riportano altre fonti

Dia, in Liguria convivenza tra mafie col collante denaro - (ANSA) - GENOVA, 11 DIC - In Liguria le tre principali organizzazioni mafiose hanno influenze su settori ben determinati ma "il denaro come collante può consentire collaborazioni e convivenze". 🔗Lo riporta msn.com

Liguria, la nuova vita senza mafia di case e ville confiscate: “Ma tante restano vuote” - Far rivivere i beni confiscati come spazi sociali: un’opportunità strategica ... Libera Liguria. È una mappatura capillare che racconta di una occasione mancata, il dossier “La mafia ... 🔗Segnala genova.repubblica.it

Mafie, la Dia: “Ecco come Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra si dividono il business in Liguria” - Ma in Liguria, le tre mafie “classiche” hanno le loro funzioni peculiari in base agli interessi. E così, spiega il capocentro della Direzione investigativa antimafia della Liguria ... 🔗Lo riporta genova.repubblica.it