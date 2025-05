l ignoto il proibito e il macabro esercitano un richiamo potente ci affascina il lato oscuro dell animo umano l esperta spiega perché siamo così attratti dalla cronaca nera

Il lato oscuro dell'animo umano esercita un fascino irresistibile, spingendoci ad esplorare il macabro e l'ignoto. In questo articolo, un'esperta analizza perché la cronaca nera e le storie vere di crimine ci attraggono così tanto, riflettendo su esperienze personali e rappresentazioni culturali, come quelle della serie "True Detective". Scopriremo insieme le ragioni di questa curiosità inquietante e pervasiva.

“Ho deciso di scrivere storie true crime basandomi sulle mie indagini del passato”, confida al collega Woody Harrelson nei panni dell’ispettore Martin Hart, della fortunata serie tv True Detective. Sì, perché al di là della finzione filmica, i racconti tratti da crimini efferati raccolgono un buon numero di consensi e lettori tra il pubblico. Non solo, sintomo di questa spasmodica attenzione sulle vicende di cronaca nera sono le numerose notizie che si susseguono minuziosamente su episodi come il delitto di Garlasco, ritornato alla ribalta dopo nuove prove che rimettono in questione chi sia stato il vero colpevole della morte di Chiara Poggi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it