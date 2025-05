Ligabue e il mega party per i 30 anni di ‘Certe Notti’ | flipper giostre sport e area kids

Il 20 e 21 giugno 2025, Rcf Arena di Reggio Emilia ospiterà ‘La Notte di Certe Notti’, un mega-party per celebrare i 30 anni dell'iconico brano di Luciano Ligabue. Un evento imperdibile, ricco di musica, divertimento e attrazioni, tra cui giostre e aree dedicate ai bambini, per rivivere momenti indimenticabili e festeggiare insieme a uno dei più amati artisti italiani.

Reggio Emilia, 27 maggio 2025 – ‘La Notte di Certe Notti’ riaccende finalmente le luci di Rcf Arena. Come direbbe Luciano Ligabue ’del Campovolo‘: un luogo che lui ama e che ha segnato le tappe più importanti della sua carriera. Il 20 e il 21 giugno il pubblico potrà partecipare a un vero e proprio festival in cui l’artista celebrerà insieme ai fan i 30 anni di ‘Certe notti’, che nel 1995 lo ha lanciato. Non solo un concerto ma un vero e proprio evento, dunque, che avrà inizio alle 12 di venerdì 20 giugno, quando apriranno le porte della Ligastreet, e che permetterà a tutti di partecipare per l’intera giornata (per i fan del BarMario l’ingresso è anticipato alle 11)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ligabue e il mega party per i 30 anni di ‘Certe Notti’: flipper, giostre, sport e area kids

