Life365 eu finale amaro Retrocessione a Verona

La Libertas Forlì ha subito una retrocessione amara nel finale della stagione, non riuscendo a ribaltare il risultato dell'andata contro la Smapiù Arena Volley. Nonostante la speranza di un miracolo per evitare il drammatico epilogo, sono bastati tre set per condannare la squadra, lasciando l'incubo di Verona a pesare come un macigno. Il sogno di una salvezza si è infranto, segnando la fine di un'era.

Retrocessa. Serviva un miracolo alla Libertas Forlì per vendicare l’affronto dell’andata (0-3), trascinare la contesa playout al golden set e scacciare l’incubo della ‘fatal Verona’; e invece di set ne sono bastati tre alla Smapiù Arena Volley per conquistare il punticino della sicurezza e far sprofondare Forlì in una valle di lacrime. La Life365.eu esce sconfitta (3-2: 25-27, 25-23, 25-21, 16-25, 18-16) anche dal ‘PalaRobbi’ – vani i 48 punti equamente distribuiti del tandem Chinni-Folli – e saluta la B1 dalla porta di servizio; la speranza, adesso, è quella di rientrarvi dalla finestra (ripescaggio?)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Life365.eu, finale amaro. Retrocessione a Verona

Altre fonti ne stanno dando notizia

Life365.eu, finale amaro. Retrocessione a Verona. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Life365.eu, finale amaro. Retrocessione a Verona - Volley B1 femminile Le forlivesi non riescono a ribaltare la sfida playout. Conquistato il primo set, ma è solo un’illusione: finisce 3-2 per le venete. 🔗ilrestodelcarlino.it scrive

Life365.eu sconfitta da Pieralisi Jesi: speranze di salvezza in B1 affievolite - Serviva una vittoria, è arrivata una sconfitta. Pesantissima. Due volte avanti e due volte ripresa, la Life365.eu si è accartocciata, dopo un’estenuante maratona di 2 ore e 9 minuti ... 🔗Scrive msn.com

Life365.eu Forlì vs Smapiù Arena Verona: salvation thriller in the Serie B1 playout - Forlì and Verona face each other in the B1 series playout. Libertas seeks salvation after the success against Cesena. 🔗Si legge su sport.quotidiano.net