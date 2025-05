Libri Un sogno chiamato Santiago | a 70 anni l’avventura in solitaria

In "Un sogno chiamato Santiago. A 70 anni l’avventura del Cammino in solitaria", Giacomo Fabbri racconta la sua emozionante esperienza di viaggio a Santiago di Compostela, affrontando la sfida di camminare da solo. Pubblicato da TS Edizioni, il libro, disponibile anche in formato e-book, offre una riflessione profonda sulla ricerca di sé e sul significato del viaggio, dopo una vita trascorsa tra il frenetico mondo del lavoro.

Roma, 27 mag. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in formato e-book, Un sogno chiamato Santiago. A 70 anni l’avventura del Cammino in solitaria, di Giacomo Fabbri. “Avevo girato il mondo grazie al mio lavoro di manager, tutto molto bello, ma fare la trottola nel vortice di fusi usi orari sempre diversi per lavoro non era esattamente come fare il turista per diletto”, scrive l’autore nell’introduzione. E riprende: “Le soddisfazioni che mi dava il lavoro non bastavano, il desiderio di prendere lo zaino e percorrere sentieri sempre nuovi era forte, e cresceva ogni giorno di più. Quando si ha una famiglia, tuttavia, l’unico pensiero di un marito e di un padre è il benessere dei propri cari, la loro sicurezza... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

