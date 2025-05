Libri gratis Domani ultima chiamata

Ultima opportunità per richiedere i "Libri gratis" in Toscana: hai tempo fino a domani, mercoledì 28 maggio, per iscriversi sul portale regionale. Per accedere al servizio è fondamentale utilizzare Spid, Cie o Tessera Sanitaria/Cns. Non perdere questa chance per supportare la tua formazione!

C’è tempo fino a domani, mercoledì 28 maggio per fare domanda, sul portale della Regione Toscana per accedere al beneficio "Libri gratis" (https:www.regione.toscana.itscuolaapp-LibriGratis). Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare Spid, Cie, o Tessera SanitariaCns. Il Pd aglianese evidenzia che la Regione, guidata dal centrosinistra, continua a sostenere le famiglie. "La Regione dimostra nuovamente come sia possibile fare politiche a sostegno delle famiglie – dichiara il capogruppo Pd Guido del Fante –. Dopo il progetto asili gratis che ha permesso alle famiglie di avere quasi 15mila bambini gratuitamente agli asili nido – ricorda Del Fante –, garantendo ai genitori di poter lavorare e organizzare la propria giornata, il centrosinistra porta avanti un nuovo progetto: la misura Libri gratis... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Libri gratis. Domani ultima chiamata

