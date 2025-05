Liam Delap si è strappato tra quattro club della Premier League

Liam Delap, giovane talento del calcio inglese, si trova al centro di un acceso mercato estivo di trasferimenti. Dopo una stagione di successo con 12 gol segnati per l'Ipswich, nonostante la retrocessione, diversi club della Premier League sono interessati a lui. Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro del promettente attaccante, con ben quattro squadre pronte a contenderselo.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il futuro di uno dei giovani più brillanti del calcio inglese è in bilico quando si apre la finestra estiva, con diversi club di punta che girano. Liam Delap, che ha segnato 12 gol per la città di Ipswich in Premier League nonostante la retrocessione del club, è ora al centro di uno scramble di £ 30 milioni. Secondo quanto riferito, il 22enne, un ex giocatore di Manchester City e l’attuale Inghilterra Under 21 International, ha suscitato un forte interesse da Newcastle United, Chelsea, Everton e Manchester United. Secondo TeamTalk, i Magpies sono andati fino a tenere colloqui diretti con i rappresentanti di Delap... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ne parlano su altre fonti

Ipswich, colpo dal Manchester City: il 21enne Liam Delap è costato 18 milioni di euro - Attraverso i propri canali ufficiali, l'Ipswich ha reso noto di aver ingaggiato a titolo definivo Liam Delap dal Manchester City "per una cifra che non verrà specificata". L'attaccante 21enne è ... 🔗Secondo tuttomercatoweb.com

La Juventus starebbe valutando Liam Delap per il mercato estivo - In attesa di capire come si concluderà la stagione in corso, la Juventus starebbe valutando l’ingaggio di Liam Delap già nella prossima sessione estiva di calciomercato. Considerato dagli ... 🔗Da it.blastingnews.com

Il Man United punta Liam Delap: investimento per il futuro, pronti 30 milioni - Il Manchester United ha aumentando il forcing per Liam Delap, attaccante dell'Ipswich Town. Nelle prossime ore i Red Devils cercheranno di sfruttare anche la retrocessione in Championship del club ... 🔗Come scrive tuttomercatoweb.com

HIGHLIGHTS | Arsenal vs Manchester City (3-3) | U23 | Sousa, Biereth (2)