L’hanno trovato senza braccia La scoperta choc sulla spiaggia italiana tra i bagnanti

Un giorno di sole sulla spiaggia di Gutturu de Flumini, nella Marina di Arbus, si trasforma in incubo quando alcuni bagnanti avvistano un oggetto misterioso galleggiante. Quello che inizialmente sembrava un semplice detrito si rivela essere un corpo umano, privo di braccia e in grave stato di decomposizione. La scoperta choc getta un'ombra inquietante su una giornata al mare altrimenti tranquilla.

Sembrava solo un oggetto galleggiante trasportato dal mare, ma ciò che alcuni bagnanti hanno notato nel primo pomeriggio del 26 maggio sulla spiaggia di Gutturu de Flumini, nella Marina di Arbus, si è presto rivelato una scoperta agghiacciante. Un corpo umano, in avanzato stato di decomposizione e privo degli arti superiori e di parte del tronco, è stato trascinato a riva dal moto ondoso, suscitando sgomento tra i presenti. L’odore acre e l’aspetto irriconoscibile hanno inizialmente fatto pensare a un manichino, ma bastarono pochi istanti per rendersi conto della verità. A lanciare l’allarme sono stati proprio i bagnanti, sconvolti dalla scena, che hanno immediatamente contattato i carabinieri... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

