L’hanno portata via Isola dei Famosi un’altra naufraga fuori gioco | l’annuncio ufficiale

L'Isola dei Famosi, il reality che sfida i suoi concorrenti come mai prima d'ora, perde un'altra naufraga. Carly Tommasini, modella e attivista, è stata costretta a ritirarsi, aggiungendo un ulteriore colpo di scena a un'edizione già ricca di sorprese. Scopriamo i dettagli dell'annuncio ufficiale e le reazioni di questa strana avventura nel cuore della giungla.

Il reality show più estremo della televisione italiana continua a mettere a dura prova i suoi protagonisti, tra colpi di scena e ritiri improvvisi che stanno segnando profondamente questa edizione dell’ Isola dei Famosi. L’ultima protagonista costretta a fermarsi è Carly Tommasini, modella e attivista per i diritti LGBTQ+, che ha lasciato momentaneamente l’Honduras a causa di un malessere improvviso. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato ieri sul sito dell’Isola dei Famosi, lasciando un alone di preoccupazione tra fan e concorrenti. Secondo quanto reso noto dalla produzione, Carly avrebbe confidato a Dino Giarrusso – uno dei compagni di avventura – di non sentirsi bene... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Francesca Cipriani portata via d'urgenza dall'isola