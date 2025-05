L’ex paladina antimafia Maricetta Tirrito raggira le detenute in carcere e si fa ricaricare la Postepay

Maricetta Tirrito, ex paladina antimafia, è finita al centro di uno scandalo in carcere, dove ha raggirato le altre detenute chiedendo aiuto per la figlia in difficoltà. Condannata per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio, ha approfittato della loro solidarietà per farsi ricaricare una Postepay. La verità? La giovane era in vacanza. Scopriamo i dettagli di questa intrigante vicenda.

La donna, condannata per circonvenzione di incapace, autoriciclaggio e falso, ha giocato la carta del pianto inconsolabile con le altre detenute, dicendo che la figlia stava in mezzo a una strada. Loro le hanno ricaricato la Postepay, ma la ragazza ci è andata in vacanza...

