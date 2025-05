Leucodistrofia Metacromatica il ruolo dei ricercatori dell' Unipg per combattere la malattia fatale

La leucodistrofia metacromatica (MLD) rappresenta una malattia neurodegenerativa fatale, ma un team di ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia, guidato dal professor Alessandro Aiuti, sta aprendo nuove speranze. Dopo vent'anni di ricerche, il loro studio internazionale sulla terapia genica per la MLD è stato pubblicato sul rinomato New England Journal of Medicine, segnando un importante passo avanti nella lotta contro questa patologia devastante.

