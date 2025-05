Letizia Pizzi nuovo direttore generale di Anitec-Assinform

Letizia Pizzi è stata nominata nuova direttrice generale di Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che rappresenta il settore Ict in Italia. Subentrata a Eleonora Faina, Pizzi avrà il compito di guidare l'associazione nella promozione della trasformazione digitale nel paese, sostenendo le imprese nel loro percorso di innovazione e crescita.

Letizia Pizzi è la nuova direttrice generale di Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese dell’Ict in Italia. Succede a Eleonora Faina, in carica dal 2020, e ha ora il compito di proseguire l’impegno dell’associazione nel promuovere la trasformazione digitale del Paese. Con una laurea in Scienze politiche presso l’università Luiss Guido Carli, Letizia Pizzi ha una lunga esperienza in Confindustria, iniziata nel 2000 e sviluppata attraverso ruoli di crescente responsabilità. Dopo un primo periodo dedicato alle relazioni esterne e all’ufficio stampa, orienta il proprio percorso professionale sull’internazionalizzazione delle imprese, con un focus specifico sui mercati dell’area Mena, Africa, Europa orientale e Asia centrale... 🔗 Leggi su Ildenaro.it