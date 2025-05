L' estate sammaurese è alle porte al via una ricca stagione di spettacoli musica e burattini

L'estate sammaurese si avvicina, promettendo una stagione vibrante di cultura e divertimento. A partire dal 29 maggio, il centro, il giardino di Casa Pascoli e Villa Torlonia si trasformeranno in palcoscenici per una varietà di eventi, tra cui musica, mostre, concerti, incontri con autori e spettacoli per bambini. Scopri la rassegna “L’estate Sammaurese”, pensata per intrattenere e sorprendere tutti!

