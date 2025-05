L’ESTATE MEDIASET | IL PALINSESTO DI CANALE 5 ITALIA 1 E RETE 4 DI LUGLIO E AGOSTO 2025

L'estate 2025 di Mediaset si preannuncia ricca di contenuti per Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Tra informazione, serie, soap, film e sport, il palinsesto di luglio e agosto offre un'ampia gamma di programmi. Scopriamo insieme i dettagli delle proposte estive, con conferme e novità che accompagneranno gli spettatori nei momenti di relax.

Mediaset ha reso nota l’offerta dell’estate 2025 di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Informazione, serie e soap, film e sport al centro dei palinsesti di luglio e agosto. Vediamo i dettagli. Canale 5 “Mattino 5” proseguirà con Dario Maltese, Forum in replica. Al pomeriggio le serie “La Forza di una Donna” e “Forbidden Fruit” sostituiranno “Tradimento” e “Uomini e Donne”. Al momento non risulta la versione estiva di “Pomeriggio 5. In preserale “Caduta Libera” con Gerry Scotti. In access “Paperissima Sprint” di Antonio Ricci. Soap e film nei pomeriggi week-end. In prima serata “Battiti Live” con Ilary Blasi, “Temptation Island” con Filippo Bisciglia e le repliche di “Ciao Darwin”... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - L’ESTATE MEDIASET: IL PALINSESTO DI CANALE 5, ITALIA 1 E RETE 4 DI LUGLIO E AGOSTO 2025

