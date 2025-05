Lesioni gravissime | in carcere l' uomo che ha massacrato di botte la ex convivente

Un uomo è stato arrestato a Latiano per lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito brutalmente la sua ex convivente, riducendola in fin di vita. La donna è attualmente ricoverata in Rianimazione presso l'ospedale Perrino di Brindisi, mentre la vicenda solleva gravi preoccupazioni sui fenomeni di violenza domestica.

LATIANO – Dovrà rispondere di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia l’uomo che nella serata di ieri, lunedì 26 maggio, ha massacrato di botte la ex convivente riducendola in fin di vita. La donna è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi in prognosi... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Lesioni gravissime: in carcere l'uomo che ha massacrato di botte la ex convivente

Su questo argomento da altre fonti

Lesioni gravissime: in carcere l'uomo che ha massacrato di botte la ex convivente; Picchiata dal marito in casa, ricoverata in gravi condizioni: l'uomo ai domiciliari trasferito in carcere; Donna massacrata in casa a Latiano: arrestato il marito, lei è in prognosi riservata; Latiano, ai domiciliari picchia la moglie: la donna finisce in ospedale in condizioni gravissime, lui in carcere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Picchiata dal marito in casa, ricoverata in gravi condizioni: l’uomo ai domiciliari trasferito in carcere - Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale di Brindisi dopo essere stata picchiata violentemente dal marito nella sua casa di ... 🔗Scrive fanpage.it

Brindisi, picchiata dal marito gravissima in ospedale. L’uomo era ai domiciliari: portato in carcere - La donna ha subito un grave trauma toracico. A chiamare i soccorritori e le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini spaventati da urla e rumori ... 🔗Segnala msn.com

Picchiata dal marito a Latiano, una donna è in gravi condizioni - Una donna è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata picchiata in casa, a Latiano. Al momento i sospetti ricadono sul marito, già detenuto agli arresti domici ... 🔗Scrive rainews.it

Lesioni gravissime, Palmeri finisce in carcere