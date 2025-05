L’escort conosceva l’assassino | omicidio a luci rosse si stringe il cerchio sul cliente abituale in fuga

Un omicidio macabro scuote Legnano, Milano, dove Vasilica Potincu, un'escort, è stata recentemente assassinata con otto coltellate. L'analisi autoptica rivela che il colpo mortale è stato inferto alla schiena, perforando un polmone. Le indagini si concentrano ora su un cliente abituale, in fuga, mentre dettagli inquietanti emergono sul legame tra la vittima e il suo aggressore.

Legnano (Milano) – Le otto coltellate tra gola e petto non hanno ucciso Vasilica Potincu. Il fendente letale, informa l’autopsia, è stato l’ultimo: quello che l’assassino le ha sferrato alla schiena, provocando la perforazione di un polmone e lasciando l a lama conficcata tra le scapole. L’esame sul corpo, completamente nudo al momento del ritrovamento, ha fatto emergere che l’omicidio sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte di domenica. Uccisa a mezzanotte con 9 coltellate, l’ultimo cliente e il killer in fuga: la vita parallela e la casa delle escort. “Qualcuno la infastidiva” Alle 19 di sabato, la trentacinquenne romena, che sui social era Elena e sui siti di escort si faceva chiamare Katty, era ancora viva: lo testimoniano le immagini registrate da un varco contatarghe di Legnano, che a quell’ora hanno certificato il passaggio della sua Polo bianca poi parcheggiata a 200 metri dal palazzo di via Stelvio 16... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’escort conosceva l’assassino: omicidio a luci rosse, si stringe il cerchio sul cliente abituale in fuga

Cosa riportano altre fonti

Caso Garlasco, la timeline del delitto: le mosse dell'assassino nella villetta; Vasilica Potincu, alias «Elena», alias «Katty», la escort accoltellata a Legnano: i tre nomi, gli stalker e la pista del cliente. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domenica l’omicidio della escort: "Le donne che vivono al margine non abbiano paura di denunciare" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Si legge su msn.com

Escort accoltellata, il marito in caserma - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Lo riporta msn.com

Omicidio 81enne a Bari, intervista all'assassino: La signora mi voleva bene