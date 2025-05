Les Grossman | Christopher McQuarrie promette che il film sul personaggio forse più spassoso di Tom Cruise si farà presto

Il regista Christopher McQuarrie ha confermato che il film dedicato a Les Grossman, il personaggio esilarante interpretato da Tom Cruise in *Tropic Thunder*, è finalmente in fase di sviluppo. Con la promessa di portare in vita nuovamente questo iconico e spassoso personaggio, le aspettative per il progetto si alzano. Prepariamoci a ridere di nuovo con le avventure di Grossman!

