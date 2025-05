Leone XIV la battuta con il Napoli | Non applaudite?

Il leone XIV commenta con determinazione la battuta d'arresto contro il Napoli, avvertendo i tifosi di non applaudire. "Vincere il campionato è il risultato di un lungo e collettivo percorso. Non sono le singole prestazioni a fare la differenza, ma l'unità della squadra, che include sia i giocatori che l'allenatore", afferma, sottolineando l'importanza del gioco di squadra nel raggiungere il traguardo.

"Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di più non è l'exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione. Il campionato lo vince la squadra, e quando dico 'squadra' intendo sia i giocatori, sia l'allenatore con tutto il team, sia la società sportiva". Così Papa Leone XIV al Napoli Campione d'Italia in udienza in Vaticano. "Perciò, sono contento di accogliervi adesso, per mettere in risalto questo aspetto del vostro successo, che ritengo il più importante", ha aggiunto Prevost...

