Leonardo Margarito ospite al ' Next generation fest' 2025

Leonardo Margarito sarà ospite al Next Generation Fest 2025, che si svolgerà al Teatro del Maggio Fiorentino in occasione della Festa della Repubblica. L'evento sottolinea l'importanza di partecipazione e democrazia, richiamando l'attenzione su valori fondamentali per la società. Dopo il successo dell'edizione precedente con oltre 18.000 partecipanti, il festival si riconferma come un appuntamento significativo a livello nazionale.

L’evento, che si terrà al Teatro del Maggio Fiorentino, celebra quest’anno la Festa della Repubblica, ponendo l’accento sui valori di partecipazione e democrazia. Con oltre 18.000 partecipanti nell’edizione precedente, il Next Generation Fest si conferma come un appuntamento di rilievo nazionale... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Leonardo Margarito ospite al 'Next generation fest' 2025

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Leonardo, le sfide nello spazio. L’azienda si allarga ancora. Parmitano ospite speciale - La prossima...". Così l’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, che ieri ha fatto visita alla Leonardo di Campi Bisenzio, 51mila metri quadrati e oltre mille ... 🔗Segnala lanazione.it

Gen Z. social e crisi di identità