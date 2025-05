Leonardo Bonucci | Conte mi voleva al Napoli se mi chiamasse alla Juve sarei pronto

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della nazionale, ha rivelato che Antonio Conte lo desiderava al Napoli e che sarebbe pronto a rispondere a una chiamata della Juve. L'occasione è stata offerta dal Premio Etrusco, evento della 42esima edizione organizzato dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) a Viterbo, dove Bonucci è stato ospite speciale insieme a Simone Fugalli, preparatore atletico della Lazio Primavera.

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della nazionale ospite speciale del Premio etrusco. Insieme a lui, alla 42esima edizione del riconoscimento dell'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac) di Viterbo, anche il preparatore atletico della Lazio primavera, Simone Fugalli.

