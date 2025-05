Lenzuolo bianco per la Palestina | l’iniziativa dell’Istituto Saladino di Palermo

L'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo si schiera contro la guerra a Gaza con un gesto simbolico: l'esposizione di un lenzuolo bianco sulla facciata della scuola. Questa iniziativa, sostenuta dal Consiglio d'istituto, promuove la pace e invita l'intera comunità a riflettere sull'importanza della solidarietà e della coesione in momenti di conflitto.

L’Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo ha scelto di prendere posizione contro la guerra a Gaza, esponendo un lenzuolo bianco sulla facciata della scuola. Una decisione condivisa dal Consiglio d’istituto e accompagnata da azioni simboliche per la pace, che mirano a coinvolgere tutta la comunità del quartiere Una scuola contro la guerra in Palestina L’Istituto . Lenzuolo bianco per la Palestina: l’iniziativa dell’Istituto Saladino di Palermo Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Ne parlano su altre fonti

Perché oggi migliaia di persone stanno esponendo dei lenzuoli dalle finestre in solidarietà per la Palestina; Gaza, la Statale espone il lenzuolo bianco: “Non possiamo restare indifferenti”. Mobilitazione del Pd al Pirellone: “Giunta Fontana tace, ci pensiamo noi”; L'appello al Comune: Esponga un lenzuolo bianco per i morti di Gaza; Il Comune di Milano esporrà un lenzuolo bianco per Gaza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Palermo l’Istituto Saladino espone lenzuolo bianco per la pace in Palestina - L'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo ha preso una posizione netta sulla questione palestinese con una decisione unanime del Consiglio d'istituto. 🔗Scrive orizzontescuola.it

Un lenzuolo bianco per Gaza dopo Aiello del Sabato anche Ariano Irpino - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Segnala msn.com

Lenzuola bianche alle finestre e nelle piazze in contro la guerra in Palestina: il Comune aderisce a "50.000 sudari per Gaza" - PADOVA - Un lenzuolo bianco, un vero e proprio sudario, per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi umanitaria vissuta in Palestina a causa della guerra in corso. 🔗Scrive ilgazzettino.it

Il lenzuolo bianco fuori da Palazzo Marino a Milano per l'iniziativa 50 000 sudari per Gaza