Legge sulla caccia mozione M5s per bloccarla Costa | È un incubo così i bracconieri avranno vita più facile

Il Movimento 5 Stelle presenta una mozione per bloccare la riforma della legge sulla caccia proposta dal Ministro Lollobrigida, ritenuta dannosa per la fauna e favorevole ai bracconieri. Questa iniziativa, che coinvolge sia la Camera che il Senato, riflette la crescente preoccupazione riguardo alla protezione degli animali e alla sostenibilità della gestione venatoria in Italia, allarmando gli ambientalisti e i sostenitori della legge 157 del 1992.

Il Movimento 5 stelle fa un ulteriore passo per bloccare la riforma, voluta dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, della legge 157 del 1992 che tutela la fauna e regola l’attività venatoria in Italia e lo fa presentando una mozione sia alla Camera che al Senato. “Noi chiediamo a questo governo – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Agricoltura della Camera – di aprire una interlocuzione con l’ Unione europea, visto che a causa delle scelte scellerate di questo esecutivo l’Italia si trova in procedura di pre infrazione. Il nostro Paese – continua Caramiello – viola una serie di direttive come la direttiva Uccelli, il regolamento Ricci e la direttiva Habitat”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Legge sulla caccia, mozione M5s per bloccarla. Costa: “È un incubo, così i bracconieri avranno vita più facile”

Cosa riportano altre fonti

Dal Movimento 5 Stelle mozione per bloccare la legge sulla caccia: Fermare il Far West; CACCIA, M5S: DDL LOLLOBRIGIDA GOLPE AMBIENTALE, MOZIONE PER FERMARE FAR WEST; Divieto di caccia sui 475 valichi, il centrodestra va ko per due volte. E il Pirellone deve adeguarsi al Tar; Gaza, scintille alla Camera. Conte contro Meloni: «Basta con la storia della madre e della cristiana. Una cristiana non si gira dall'altra parte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dal Movimento 5 Stelle mozione per bloccare la legge sulla caccia: “Fermare il Far West” - Il M5S ha presentato una mozione contro la riforma della caccia voluta dal ministro Lollobrigida, definita un “golpe ambientale” ... 🔗Lo riporta fanpage.it

CACCIA, NATURALE (M5S): CONTRO LEGGE SPARATUTTO ANCHE PER TUTELA CITTADINI - Roma, 27 mag – Contro la cosiddetta ‘legge sparatutto’ su cui insiste la maggioranza “il Movimento 5 Stelle è coeso e compatto, tante battaglie esulano anche dal lavoro strettamente di Aula e di commi ... 🔗Riporta 9colonne.it

Cosa prevede la riforma sulla caccia di Lollobrigida: le novità su armi, calendario e perché fa discutere - Sul calendario, la riforma impone uno stop obbligatorio alla caccia per più di tre giorni a settimana, nei martedì e venerdì, in cui l'attività è sempre sospesa. Viene lasciato però alle regioni la ... 🔗Secondo fanpage.it

COTTI (M5S) Mozione contro F-35 nucleari