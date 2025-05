Legato a una catena e abbandonato in casa | la storia a lieto fine del cane Argo

Argo, un cane molosso, ha vissuto un incubo legato a un termosifone e abbandonato in un appartamento a Bologna. Senza cibo e costretto a bere acqua sporca, il suo destino sembrava segnato. Tuttavia, la sua storia ha preso una piega inaspettata, trasformandosi in un racconto di speranza e rinascita. Scopri come questo adorabile animale ha trovato una nuova vita e amore dopo la sofferenza.

Legato a un termosifone con una catena di un metro, lasciato solo in casa senza cibo e con acqua sporca. È il trattamento crudele a cui era costretto Argo, un cane molosso abbandonato in un appartamento in disuso a Bologna. Il povero animale era lasciato in condizioni disumane: viveva su un... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Legato a una catena e abbandonato in casa: la storia a lieto fine del cane Argo

Se ne parla anche su altri siti

Montesilvano, cagnolino legato e abbandonato in un parco: scatta l’appello sui social. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Salvato a Bologna il cane Argo: era legato alla catena in un appartamento abbandonato - Argo, un molosso abbandonato in un appartamento dismesso a Bologna è stato trovato legato con una catena a un termosifone, senza cibo e con acqua sporca ... 🔗Scrive fanpage.it

Legato a una catena corta per otto ore al giorno: salvato meticcio - sottraendolo ai suoi padroni che lo avevano legato a una catena di 128 centimetri, in una casa di Mozzagrogna, e restava immobile anche per otto ore di seguito. Due persone - un uomo e una donna ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Cane legato a una catena e abbandonato per giorni: scattano due denunce - L’animale è stato trovato legato a una catena di appena 128 centimetri, senza possibilità di movimento e senza alcun riparo adeguato. Il caso è emerso grazie alla segnalazione di un ... 🔗Lo riporta news.fidelityhouse.eu