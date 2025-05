L’eccellenza pistoiese per la Nato Florence One vince la commessa Digitalizzerà la base di Napoli

Florence One, l'azienda pistoiese fondata da Emiliano Ferroni e Stefano Bonuccelli, ha raggiunto un prestigioso traguardo vincendo una commessa dalla NATO per digitalizzare la base di Napoli. Questo successo evidenzia la competitività di Florence One, emersa con forza in un contesto altamente qualificato e nazionale dal suo insediamento a Pistoia nel 2021.

Altro prestigioso traguardo tagliato da Florence One, l’azienda guidata da Emiliano Ferroni e Stefano Bonuccelli presente a Pistoia dal 2021, che nei giorni scorsi si è aggiudicata un’importante commessa dalla Nato, vincendo una gara d’appalto tra numerose e qualificate aziende su scala nazionale e internazionale. Una soddisfazione importante per l’attività che ha sede in via Cellini e che lavora su prodotti leader di mercato occupandosi della digitalizzazione aziendale a 360 gradi. Nel dettaglio, la commessa riguarderà proprio la digitalizzazione dei processi informatici della base Nato di Napoli: un incarico di grande responsabilità ma che conferisce anche grande orgoglio a Florence One, come affermato da Emiliano Ferroni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’eccellenza pistoiese per la Nato. Florence One vince la commessa. Digitalizzerà la base di Napoli

