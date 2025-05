Le vetrine rossoblù | Il Bologna è grande Ma ormai puntiamo sempre più in alto

Bologna si tinge di rossoblù per celebrare il trionfo della squadra nella Coppa Italia, ma la festa coinvolge anche i commercianti locali. L'iniziativa "Vetrine rossoblù", promossa da Confcommercio Ascom e dal Resto del Carlino, segna un nuovo capitolo per la città, che punta sempre più in alto, unendo sport e comunità in un entusiasmo contagioso.

Bologna si colora di rossoblù, ma non solo per l'ondata di tifosi che festeggia la Coppa Italia. Anche le attività commerciali della città e della provincia partecipano con entusiasmo grazie all'iniziativa Vetrine rossoblù, promossa da Confcommercio Ascom in collaborazione con il Resto del Carlino, il Bologna Calcio, Emil Banca, Radio Sata e altri partner. Fino al 31 maggio, decine di negozi rendono omaggio alla stagione da incorniciare, allestendo vetrine con sciarpe, bandiere e oggetti ispirati alla squadra guidata da Vincenzo Italiano. Un gesto che vuole esprimere il senso di appartenenza e la vicinanza a un gruppo che ha fatto sognare un'intera città, regalando emozioni e risultati storici...

