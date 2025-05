Le scarpe jelly sono tornate anche questa estate 2025

Le scarpe jelly sono tornate in auge anche per l'estate 2025, sorprendendo tutti con il loro stile vivace e nostalgico. Questi sandali di plastica, che evocano ricordi d'infanzia tra glitter e colori fluo, si sono trasformati in un must-have nel mondo della moda. Scopriamo insieme come questi accessori funky stiano conquistando il cuore degli appassionati di fashion e riscrivendo le regole dell'estate.

È ufficiale: le scarpe jelly stanno vivendo una seconda, anzi terza, giovinezza. Chi avrebbe pensato che quei sandali di plastica che indossavamo da bambini, spesso con glitter incorporato e colori fluo, sarebbero diventati oggetto del desiderio fashion più chiacchierato del momento? Erano tornate nel 2024, ed eppure eccoci qui, nel 2025, a parlare di jelly shoes come must-have dell’estate. Ritorno al trend delle scarpe jelly: le scarpe trasparenti sono di nuovo ovunque. Dimenticate l’associazione con l’infanzia: le jelly shoes oggi non sono più un gioco, ma un accessorio che attraversa passerelle e Instagram con disinvoltura... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le scarpe jelly sono tornate anche questa estate 2025

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sapevate che le scarpe jelly sono le protagoniste della Primavera-Estate 2025?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sapevate che le scarpe jelly sono le protagoniste della Primavera-Estate 2025? - Avete presente le tanto amate scarpe jelly che nel 2024 hanno conquistato il cuore di fashion addicted ed esperte di moda? Ecco, sono il trend anche della Primavera-Estate 2025. Perfette per essere in ... 🔗Scrive msn.com

Sandali jelly, la tendenza easy chic che non si porta (solo) in spiaggia: dalle kitten di Chloé alle giocose granchio - L'ultima ossessione sono le infradito kitten heel di Chloé, ma i sandali jelly sono la tendenza più divertente e giocosa che diventano chic se indossati in città ... 🔗Secondo vogue.it

Scarpe, tutti pazzi per le jelly shoes: la tendenza che ha conquistato le star - Le jelly shoes (tradotte, scarpe di gelatina) sono pronte per essere le protagoniste dell'estate 2025 nonostante continuino a dividere il mondo della moda. Considerate a lungo di cattivo gusto ... 🔗Scrive msn.com

Siete abbastanza intelligenti? #shorts