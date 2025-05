Le SBC di FC 25 | Barry Menzioni d’onore

In questo articolo esploreremo la SBC dedicata a Barry, introdotta in EA Sports FC 25 il 27 maggio 2025 durante la promozione TOTS. Scoprite come completare le sfide per sbloccare questo eccezionale giocatore e migliorare la vostra squadra. Inoltre, trovate informazioni utili su come prenotare la nuova PlayStation 5 Pro su Amazon.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Barry uscita in data 27 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Come sbloccare la SBC di Barry. Numero sfide: 2. Premio: 1x menzioni d'onore Barry Non scambiabile. Costo al momento dell'uscita: 30.000 Crediti circa. Scadenza: 3 giugno 2025. Francia. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Richieste: Francia: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 83. LaLiga. Premio: 1x Gold Pack Richieste: LaLiga EA SPORTS: Min 1 gioc...

