Le principesse delle fiabe e quelle in carne e ossa come si vestono | anatomia di un guardaroba favoloso

Nel caleidoscopico mondo delle fiabe, gli abiti non sono solo vestiti, ma strumenti narrativi che ci trasportano in dimensioni fantastiche. Marcella Terrusi, esperta di letteratura per l'infanzia, esplora il guardaroba incantevole delle principesse e delle eroine, svelando come la moda influisca sulle storie: dai topolini stylist di Cenerentola allo spirito ribelle di Pippi Calzelunghe, in un'affascinante analisi tra fiabesco e stile.

Gli abiti sono produttori di storie che ci proiettano in un altrove dove tutto è possibile. Ce lo spiega l'esperta di letteratura per l'infanzia Marcella Terrusi raccontandoci dei topolini stylist di Cenerentola, dello stile punk di Pippi Calzelunghe e del rapporto tra fiabesco e moda di Alessandro Michele... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le principesse delle fiabe e quelle in carne e ossa come si vestono: anatomia di un guardaroba «favoloso»

